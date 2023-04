Spannend ist dagegen, dass nicht Tim, der sein Coming-out erlebt, mit seiner Geschichte in den Mittelpunkt rückt, sondern Bo. Die am wenigsten souveräne Figur lässt den Zuschauer am meisten an ihren Gefühlen, der inneren Zerrissenheit partizipieren. Denn: Zum einen hat Bo gelernt, dass "Du Schwuchtel" eine Beleidigung ist. Zum anderen will er seinen besten Freund Tim nicht verlieren und spürt: Tims Homosexualität verändert nichts an der Freundschaft.