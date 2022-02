Genau das, so formuliert es Jule Kracht, die Leiterin des Jungen Schauspiels Eisenach, sei eine Sicht auf den Stoff jenseits des Deutschunterrichts und damit auf der Höhe unserer Zeit: "Ich glaub das macht auch für Jugendliche so einen ganz neuen Weg auf." Auch mit Blick auf die Frage: Wie offen ist das Theater für Geschlechteridentitäten? In Eisenach zumindest gibt es nicht den Hauke. "Es ist mal eine Frau, mal ein Mann, mal ein großer Mann, mal ein kleiner Mann, einer, der aus Norddeutschland kommt. Und das macht auch diese Figur des Haukes so bunt."

Die gute Idee an sich, die reicht nicht aus. Man muss die Fähigkeit haben, mit anderen in einem Dialog zu sein, anderen zuzuhören, auch wenn sie deine Meinung nicht teilen und dann schauen, ob man irgendwie gemeinsam vorankommt.

Auch wenn Hauke Haien am Ende scheitert, so bleibt doch der Blick auf einen Mutigen, Widerständigen, der wagt – und teilweise gewinnt. Ein unbequemer Einzelgänger, der Gutes wollte und doch einen hohen Preis dafür zahlte. Theodor Storm muss diese Geschichte beeindruckt haben, vielleicht weil der Schriftsteller im Hauptberuf eigentlich Jurist und Richter war, zum Beispiel in Heiligenstadt, wo man ihm heute ein Literaturmuseum widmet. Mit dem Museum hat das Landestheater Eisenach für diese Produktion kooperiert und die Novelle des 1817 in Husum geborenen Storm in einer Bearbeitung von John von Düffel jetzt auf die Bühne gebracht.