Intendant Ulrich Fischer, seit 1994 im Amt und damit einer der dienstältesten Intendanten im ganzen Land, schaut trotz steigender Kosten für die Künstler (die Mindestgagen für Schauspieler sind endlich gestiegen) und das Haus optimistisch auf die kommende Spielzeit und die neuen Etatverhandlungen im nächsten Jahr.

Inklusive einiger Gäste, die für einzelne Produktionen dazugebucht werden, leisten Fischer und sein kleines Team viel mehr, als man denkt. Wenn nicht gerade Corona ist, spielt dieses Ensemble mehr als 200 Vorstellungen im Jahr, darunter zwölf Premieren. Ulrich Fischer ist seit 1994 Intendant des Theaters Eisleben und damit einer der dienstältesten Intendant des Landes. Bildrechte: dpa

Neue Spielzeit mit Sybille Berg- und Juli Zeh-Inszenierungen

Am 1. Oktober beispielsweise hat "Kabale und Liebe" Premiere. Da werden neun Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne stehen und in der Regie von Sonja Wassermann dem Trauerspiel von Schiller ein neues Gewand verpassen. Im November gibt es "Wonderland Ave" zu sehen, ein Stück von Sybille Berg mit Science-Fiction-Elementen, zum Ende der Spielzeit dann "Über Menschen" nach dem Erfolgsroman von Juli Zeh. Gerade in der kleinen Stadt braucht es eine gute Mischung zwischen Klassikern und auch neuen Stoffen und Themen, die bei den Menschen verfangen. Juli Zehs Roman spielt auf dem Lande, wenn auch in Brandenburg, aber die Probleme dort sind ähnliche. Dazu kommen die Klassenzimmerstücke, das Weihnachtsmärchen – viel mehr, als man denken könnte bei so einem kleinen Haus. In der Spielzeit 2022/23 werden am Theater Eisleben nicht nur Klassiker wie ein Weihnachtsmärchen und Schillers "Kabale und Liebe" gezeigt, sondern auch eine Inszenierung von "Über Menschen", dem Roman von Juli Zeh, und "Wonderland Ave" von Sybille Berg (im Bild). Bildrechte: imago images/Sven Simon

Das Motto der neuen Spielzeit heißt "Es ist überstanden. Ich hab' dich ja wieder", ein Zitat aus "Kabale und Liebe". Die Corona-Jahre haben auch dem Theater Eisleben zugesetzt, und wie an vielen Orten hofft man jetzt, dass die Zuschauer wiederkommen. Die Abonnentenzahl habe sich kaum verringert, sagt Ulrich Fischer, was ein Erfolg sei, aber der Run auf die Karten zu Spielzeitbeginn sei deutlich geringer als früher gewesen. Damit ist das Theater Eisleben in guter Gesellschaft.

Jubiläumsfeier für Ende der Spielzeit geplant

Das Publikum kehrt an vielen Orten nur zögerlich zurück und insofern steckt in dem Motto "Es ist überstanden" sicher beides: Der Fakt, dass das Publikum sein Theater wieder hat und die Hoffnung, dass das Theater sein Publikum zurückbekommt, jetzt, wo "ES überstanden" ist oder zu sein scheint. So richtig gefeiert wird der 70. Geburtstag übrigens erst am Ende der Spielzeit – und mit Sicherheit nicht um 9:30 Uhr.