Oper, Schauspiel, Tanz Was läuft im Theater? Diese Stücke lohnen sich im Januar 2023!

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Welches Stück lohnt sich? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im Januar 2023 in Leipzig, Dresden, Weimar, Erfurt, Magdeburg oder Halle lohnen. Zum Beispiel wird in Leipzig der Wandel der Gesellschaft verhandelt. Dresden bietet eine der berührendsten Theaterszenen der Spielzeit. In Annaberg-Buchholz erwartet Sie schwarzer Humor. Und in Weimar und Erfurt können Sie die unterschiedlichen Adaptionen eines Romans vergleichen.