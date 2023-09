Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Diese Stücke lohnen sich im September 2023

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Welches Stück ist einen Besuch wert? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im September 2023 in Leipzig, Dresden, Erfurt oder Halle lohnen. In Leipzig gibt es Festivals über Posthumanismus und Improvisation, in Dessau gibt es sakrales Tanztheater und in Döbeln rührt eine Oper zu Tränen.