Der 1975 in Schwerin geborene Lübbe kündigte an, seine Arbeit am Schauspiel Leipzig fortsetzen zu wollen. Bekanntheit erlangte er bereits als Kind: 1986 übernahm er die Titelrolle in der DDR-Fernsehserie "Alfons Zitterbacke". Von 1993 bis 1999 studierte Lübbe Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig.



Am Schauspiel Leipzig begann er als Regieassistent, 1999 folgte dort sein Regiedebüt. Ab 2001 inszenierte er unter anderem am Schauspiel Köln, Schauspiel Magdeburg, am Staatstheater Stuttgart und Staatstheater Nürnberg. Von 2008 bis 2013 war er Schauspieldirektor an den Theatern Chemnitz. Neben seinen Inszenierungen ist Enrico Lübbe als Opernregisseur tätig, etwa an der Staatsoper Hannover und am Theater Erfurt.