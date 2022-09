Podiumsdiskussion in der Erfurter Kaufmannskirche

Die Zeit ist reif über eine Rückkehr des Schauspiels zu reden, sagt SPD-Stadtrat Wolfgang Beese. Er selbst hatte 2002 im Stadtrat für das Aus gestimmt. Heute räumt er ein, dass das ein Fehler war.

Ich hatte geglaubt, die Kooperation mit Weimar könnte funktionieren. Wolfgang Beese SPD-Stadtrat und Präsident der Gesellschaft der Theaterfreunde Erfurt

Jetzt treibt er die Debatte voran. Als Präsident der Gesellschaft der Theaterfreunde Erfurt hatte er am Mittwochabend in die Kaufmannskirche zur Podiumsdiskussion eingeladen. "2027/28 endet der Vertrag des Intendanten. Spätestens zwei, drei Jahre vorher muss die Ausschreibung für den neuen Mann oder die neue Frau an der Theaterspitze raus. Und bis dahin muss man sich im Klaren sein, was man will. Dazu müssen Stadtratsbeschlüsse her und es muss die Theatersatzung geändert werden", so Beese.

OB Bausewein verweist auf engen Finanzrahmen

Im Juli 2022 hat der Stadtrat Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) beauftragt, bei den Finanzierungsgesprächen mit dem Land das Thema Schauspiel mit einzubeziehen – mit dem Ziel spätestens ab der Spielzeit 2027/28 wieder eine Schauspielsparte an der Oper Erfurt zu etablieren. "Schauspiel ist wichtig für die Stadt, aber wir dürfen nicht bei den engen Finanzen im Stadthaushalt die Einen gegen die Anderen ausspielen. Ich musste jetzt den Eishockeyspielern sagen, dass sie in den nächsten zehn Jahren keine neue Halle kriegen, weil wir das finanziell nicht stemmen können. Ein Schauspielensemble am Theater aufzubauen, das kostet Geld", schaltete sich Oberbürgermeister Andreas Bausewein in die Diskussion ein.

Ramelow regt an, Schauspiel neu denken: "Verengte Diskussion"

Ministerpräsident Bodo Ramelow will Schauspiel neu denken. Bei der Gesprächsrunde sprach er von einer "verengten Diskussion". Die Stadt habe viele Akteure und Kompanien und es gebe so viele Ideen, all das müsse miteinander in ein neues Verhältnis gebracht werden – das schließe das Theater mit ein. Die Frage sei vielmehr, ob Erfurt nicht insgesamt ein Anziehungsort sein wolle, so Ramelow. Junge Leute müssten sich eingeladen fühlen, sich auszuprobieren. Das sei mehr als wenn ein künftiger Intendant das Schauspiel mit ins Theater bringe. Ramelow erinnerte an die harten Kämpfe um den Erfurter Kulturbahnhof Zughafen. Investoren, so sagte er, hätten den Ort vor 20 Jahren schon verplant, doch die Menschen, die Kulturinteressierten hätten darum gerungen, den Zughafen für Kreative zu erhalten.

Ich wünsche mir, das sich die künftige Theaterlandschaft breiter aufstellt, andere Bereiche wie Puppenbühne, Jugendtheater nicht vergisst. Ein bisschen mehr Zughafen wäre schön" Bodo Ramelow Ministerpräsident Thüringen

Unruhe in der freien Kulturszene

Zustimmung gab es von Kulturaktivistin und Schauspielerin Anica Happich. Bei der Vorbereitung auf die Debatte habe sie gemerkt, dass es in der freien Kulturszene Unruhe gibt. "Viele haben Sorge, dass wir in Erfurt nahtlos dort anknüpfen, wo wir vor 20 Jahren aufgehört haben. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen." Und:

In diesen Zeiten haben wir die Verpflichtung für etwas Neues einzustehen, das einem öffentlichen Ort wie dem Theater gerecht wird. Anica Happich Schauspielerin und Kulturaktivistin

