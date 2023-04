Mit Hector Berlioz' Oper "Fausts Verdammnis" begeben sich die Domstufen-Festspiele ab 7. Juli auf die Sinnsuche. So formulierte Intendant Guy Montavon am Freitag in Erfurt bei der Pressekonferenz das Anliegen der Inszenierung: "im Geiste der Dichtung von Goethes Faust". Im Zentrum stehe das Streben des Menschen getrieben von Lebensgier, Berufung und Moral. Berlioz' Interpretation fasziniere bis heute durch das Ungezügelte und Ausufernde seiner Fantasie, so Montavon weiter. Aufgeführt werde die Oper in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln und in Regie von Ben Baur. Bauer erklärte dazu im Gespräch mit MDR KULTUR, man werde Berlioz' Werk als eine Art Mysterienspiel mit großem sinnlichen Aufwand auf die Domstufen bringen, mit Chor und Orchester, Tänzern und Akrobaten.