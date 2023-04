Mit Hector Berlioz' Oper "Fausts Verdammnis" begeben sich die Domstufen-Festspiele ab 7. Juli auf die Sinnsuche zwischen Lebensgier, Berufung und Moral. So formulierte Intendant Guy Montavon am Freitag in Erfurt bei der Pressekonferenz das Anliegen der Inszenierung: "im Geiste der Dichtung von Goethes Faust". Berlioz' Werk fasziniere bis heute durch das Ungezügelte und Ausufernde seiner Fantasie, so Montavon weiter. Aufgeführt werde die Oper in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln und in Regie von Ben Baur.