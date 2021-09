Vor Umbau Erfurter "KulturQuartierFestival" will Altes Schauspielhaus noch einmal beleben

Vor der Sanierung des Alten Schauspielhauses in Erfurt heißt es in den kommenden drei Wochen, noch einmal Festivalflair nach Erfurt zu bringen. Mit Theater, Lesungen, Konzerten, Performances oder Fassadenprojektionen will der Verein „KulturQuartier“ rund um das historische Theatergebäude regionale und internationale Kultur feiern.