In diesem Jahr steckt das Theater mehr denn je mit leeren Sälen nach der Pandemie in der Krise. Das Festival will dem die Stirn bieten und trumpft mit einem umfangreichen Programm vom 5. bis 10 Juli in Erfurt auf. Das Publikum des Festivals erwartet dabei nicht nur die Wiederbelebung von Peter Handkes Klassiker "Publikumsbeschimpfung", sondern auch moderne Stücke innovativer Schauspielgruppen sowie Debatten rund um die Zukunft des Schauspiels.