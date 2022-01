Bücherverbrennung in Erfurt: Nachdem das Theater lange Zeit geschlossen war, beginnt die erste Vorstellung – die Premiere von Jacques Offenbachs Oper "Hoffmanns Erzählungen" – mit einer Demontage der Kunst und der Freiheit – ein schauriges Bild mit Fackel und Feuer. Einzig Hoffmann will sich dem widersetzen und wird umgehend abgeführt.

In einer Folterzelle, eine Etage unter dem Autodafé, wird er vom teuflischen Lindorf verhört. Hat er etwas zu verbergen? Egal, er kommt so oder so in den Knast. Dort darben die Mitgefangenen, leiden Hunger und Durst. Aber sie verlangen, wie bei Offenbach vorgegeben, nach Bier und nach Wein. Denn diese Szene spielt in der Weinstube Lutter & Wegner. Das ist das erste Missverständnis dieser Erfurter Neuproduktion in der Regie von Balázs Kovalik.

"Hoffmanns Erzählungen" als Weltgeschichte

Überaus fesselnd bleibt Kovaliks Sicht auf Offenbachs einzige Oper dennoch. Denn der Regisseur führt in den fünf Akten durch die deutsche Geschichte und endet in einer globalisierten Zukunft. Der Olympia-Akt spielt im Dritten Reich, das als bittere Persiflage vorgeführt wird. Charlie Chaplin tritt als zwielichtiger Coppelius auf und avanciert in unverkennbaren Film-Anleihen zum "Großen Diktator". Passend zum Olympia-Akt gibt es nach der Bücherverbrennung von 1933 auch gleich die großdeutsche Olympiade drei Jahre danach – Leni Riefenstahl lässt grüßen. Die Bühnenbilder von Hermann Feuchtner und die Kostüme von Sebastian Ellrich lässt keine Zweifel aufkommen und verfremdet doch trefflich. Máté Sólyom-Nagy überzeugt in Erfurt als Coppelia mit Chaplin-Anleihen. Bildrechte: Lutz Edelhoff/Theater Erfurt

Hoffmann, diesem tödlichen Regime knapp entkommen, stolpert gleich in die nächste Diktatur und liebt – während der boykottierten Olympiade von 1980 in Moskau – die von der DDR-Staatssicherheit observierte Sängerin Antonia. Bissige Regieeinfälle und detailverliebte Szenenbilder gibt es auch in diesem Akt. Mitten in der Sowjet-Diktatur verliebt sich Hoffmann in die Sängerin Antonia. Bildrechte: Lutz Edelhoff/Theater Erfurt