Shoshana Bass war bereits als Kind mit ihren Eltern im Theater Waidspeicher zu Gast. Bildrechte: Richard Termine

So ist auch die Eröffnungsinszenierung eine große Ensembleproduktion. Ein neues Stück der Berliner Kompanie Familie Flöz mit dem Titel "Hokuspokus - von Schöpfern und Geschöpfen". Sie komme mit dieser Einladung dem Wunsch vieler Erfurterinnen und Erfurter entgegen, so Tröster, die immer wieder nach weiteren Auftritten dieser bereits bei der Synergura bekannten Truppe gefragt hätten. Hokuspokus sei tragikomisches Maskentheater, bei dem auch die Spielerinnen und Spieler auf der Bühne stünden und ihr eigenes Leben thematisierten. Das Stück wird am Mittwochabend, 19:30 Uhr, im Theater Erfurt im Großen Haus aufgeführt.



Den weitesten Weg zum Festival hat in diesem Jahr wohl Shoshana Bass aus Vermont, USA. Die Tochter des weltbekannten Puppenspielers Eric Bass hat die Puppen seines erfolgreichen Stücks "Autumn Potraits" wieder aus dem Fundus geholt und mit ihnen eine Art theatralen Erinnerungsprozess begonnen. Gemündet ist dieser in der Produktion "When I put on your glove", zu deutsch etwa "Wenn ich deinen Handschuh anziehe": "Das Stück handelt von meiner Beziehung zu meinem Vater", erzählt Bass, "von meinen Erinnerungen als Kind auf Tournee. Und es handelt davon, dass die Puppen auf eine Weise als 'Containers of Memory' fungieren. Die Geschichten stecken in ihnen drin."