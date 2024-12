Theater sind demokratische Orte: Menschen kommen zusammen und erleben gemeinsam etwas. Und im idealen Fall regt es die Menschen nach der Aufführung zu Gesprächen an, über den Zustand der Welt oder das eigene Seelenleben. Genau darin liegt auch die Qualität des Stücks "Dumme Jahre" am Deutschen Nationaltheater Weimar, meint der MDR KULTUR-Theaterkritiker Matthias Schmidt. Der erfolgreiche Dramatiker Thomas Freyer erzählt in seinem neuen Stück vom Ehepaar Regine und Wolfgang, die sich in der DDR der späten Sechziger kennenlernten. Regine war als Mitglied der FDJ eine vielversprechende Staatsbürgerin, nach dem Ende der DDR verliert sie den Boden unter den Füßen, während ihr Mann Wolfgang, der als Kirchenmitglied in der DDR immer Außenseiter war, nun Karriere macht. In dieser Art schafft es Freyer in einer verdichteten Sprache zahlreiche Aspekte der deutsch-deutschen Geschichte zu verhandeln, ohne sie zu bewerten. Regisseur Tilmann Köhler unterstreicht das laut Schmidt mit seiner schlichten, aber überzeugenden Inszenierung. Im Anschluss an die Aufführung wird ein moderiertes Nachgespräch angeboten.