Dieses Theaterstück beginnt wortwörtlich vor dem Theater. Der erste Teil der Inszenierung von "Die Prinzessin von Trapezunt" am Deutschen Nationaltheater Weimar wird auf dem Theatervorplatz gespielt, wo Schausteller ihre Bude aufgebaut habe und jemand vom Rang-Balkon eine Verlosung anpreist. So gewinnen die Akrobaten das gesamte Theatergebäude. Im weiteren Verlauf verliebt sich ein Fürstensohn in eine Wachspuppe und alle Straßenkünstlerinnen und -künstler haben Chancen auf den Adelsstand. Die Oper von Jacques Offenbach wurde 1869 in Baden-Baden uraufgeführt und seitdem beinahe vergessen, obwohl sie so viel Witz besitzt: "Absurder Nonsens und beißende Satire, aber auch mitreißende Tonmalereien, wie etwa ein Zahnschmerz als klagend winselnde Tenorarie oder ein Jägerchor, den die neuen Theaterbesitzer als Castingshow wahrnehmen: Verblüffend wie kulturpolitisch hochaktuell die alte Operette doch sein kann!", so MDR KLASSIK-Opernkritiker Bernhard Doppler.