Das Theater Erfurt hat sich in der aktuellen Spielzeit allein griechischen Geschichten verschrieben. Da bietet die Operngeschichte auch zahlreiche Werke, die auf der antiken Mythologie beruhen. Aber das Haus hat sich auch jüngere Stoffe gesucht. Der Autor Nicholas Gage wurde in Griechenland geboren und sollte 1948 von Kommunisten in die Slowakei gebracht werden. Seine Mutter hatte ihm jedoch zur Flucht in die USA verholfen – und wurde dafür erschossen.



Der Komponist Nestor Taylor hat diese Geschichte in einem Oratorium verarbeitet, das der Erfurter Intendant Guy Montavon als Lyric-Drama auf die Bühne gebracht hat. Die Musik lebt dabei von spätromantischen Melodien und treibenden Rhythmen. "Myron Michailidis, der das Werk nach Erfurt brachte, versteht es jedenfalls mit dem Orchester Erfurt ein hochdramatisches Opernerlebnis zu machen", meint MDR KLASSIK-Opernkritiker Bernhard Doppler. Dabei zeigt er sich vor allem davon berührt, wie aktuell die Geschichte aus den 40er-Jahren immer noch ist.