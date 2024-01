"'Friendship Never Ends' ist eine nachhallende wie federleichte Hommage an die Freundschaft: jung, leidenschaftlich und sehr dicht", resümiert Kritikerin Ulrike Merkel in der "Thüringer Allgemeinen Zeitung" über den Abend am Theaterhaus Jena. Die drei Menschen auf der dortigen Bühne (Henrike Commichau, Mona Vojacek Koper und Lorenz Nolting) haben sich intensiv mit dem Thema Freundschaft auseinandergesetzt. Sie erzählen dem Publikum durchaus selbstkritisch vom Thema Ghosting, das schon anfängt, wenn man einzelne Nachrichten ignoriert, und damit endet, wenn man jemanden ohne Erklärung blockiert und nie wieder antwortet. Immer wieder entwickeln sie auch Spielszenen, in denen unter anderem griechische Philosophen über den Wert der Freundschaft debattieren und ein Messias mit seiner Clique rumscherzt. So lädt der Abend dazu ein, über alte und neue Freunde nachzudenken.