Seit einigen Jahren wird regelmäßig öffentlich darüber diskutiert, ob der Mensch nicht bald ersetzt wird; ob Roboter Autos nicht schneller bauen und Künstliche Intelligenz nicht vielleicht bessere Texte schreiben würde. Auch wenn das immer nach Science-Fiction klingt, ist das Thema gar nicht so neu: Schon E.T.A. Hoffmann hat über Automaten geschrieben, die wie Menschen wirken. Zum Beispiel in dem Ballett "Coppélia", das Léo Delibes vertonte. Bildrechte: Ronny Ristok

In Gera hat sich die Ballett-Chefin Silvana Schröder den Klassiker vorgenommen und in die Zukunft versetzt. Auch hier kommt der Wissenschaftler Coppélius mit einem Automaten in die Vorlesung. Doch bei Schröder muss er die Puppe nicht mit Magie zum Leben erwecken, sondern hat sie bereits mit einer KI ausgestattet. Dieser Roboter lernt selbstständig, beobachtet die Menschen um sich herum und ahmt sie nach. Für die Menschen wird der Roboter dadurch auch zur Projektionsfläche und die Beziehungen werden noch etwas komplizierter. Kritiker Volker Tzschucke ist in "Der deutschen Bühne" vor allem von der tänzerischen und schauspielerischen Qualität des Thüringischen Staatsballetts begeistert. Insgesamt beeindruckt ihn der Mut, mit dem der Klassiker in die Postmoderne überführt wurde. Im November wird die Produktion im Erfurter Theater gezeigt.

Weitere Informationen "Coppélia – Das Mädchen mit den Glasaugen"

Ballett von Silvana Schröder mit Musik von Léo Delibes und Francis Poulenc



Adresse:

Theater Erfurt

Theaterplatz 1

99084 Erfurt



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

4. November, 19 Uhr

12. November, 15 Uhr

Im November wird das Theaterhaus Jena zur Tanzbühne im Rahmen von "Theater in Bewegung". Bei dem kleinen Festival werden kleine Tanzproduktionen gezeigt, die aber große Themen behandeln. Der Leipziger Tänzer Sebastian Weber ist ein Meister im Steppen und erzählt mit seiner Kunst regelmäßig besondere Geschichten. In "Long Run" untersucht er die Wurzeln seiner Kunst, die von Schwarzen Tänzern geprägt wurde. Er hinterfragt Themen wie Rassismus, Verantwortung und kulturelle Aneignung. Der französische Tanz-Pionier Jérôme Bel taucht mit der chinesischen Tänzerin Xiao Ke in dem Stück, das nach ihr benannt ist, in die Geschichte des Tanzes in der Volksrepublik China ein. In "Ima" beschäftigt sich die Choreografin Sofia Nappi mit der Herausforderung des Loslassens. Zum Abschluss will "Runners" von Hippana.Maleta nur dem Rhythmus der Musik folgen.

Weitere Informationen Das Festival "Theater in Bewegung" findet vom 3. bis zum 11. November 2023 statt.



Adresse:

Theaterhaus

Schillergässchen 1

07745 Jena