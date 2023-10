Das Ende scheint unausweichlich, so klingt es zumindest oft in den Stücken von Thomas Köck. Nun wurde sein Theatertext "eure paläste sind leer" von Johannes Maria Staud vertont und am Deutschen Nationaltheater Weimar (DNT) uraufgeführt. Dort wandert ein Mensch (vielleicht der letzte Mensch) durch einen leeren Palast, der ganz beeindruckend auf der Weimarer Bühne steht. Auf anderen Zeitebenen versuchen spanische Conquistadore die goldene Stadt El Dorado zu finden, werden darüber wahnsinnig, und Reporter zeigen die Abgründe des Drogenkrieges in den USA.



Der Komponist greift die Musikalität des Textes auf und entwickele das Stück weiter, meint Kritiker Bernhard Doppler bei MDR KLASSIK: "Den Zuhörer zieht Staud zunächst durch leise elektronische Musik und Geräusche sogleich in einen Sog (SWR Experimentalstudio), lässt aber auch ein konventionelles Opernorchester, Posaunen und Streicher auffahren oder bringt Zitate von Pop-Musik an der Hammondorgel". Die Inszenierung der Weimarer Opernchefin verliert sich dabei glücklicherweise nicht in Endzeitstimmung, sondern bleibt humorvoll.