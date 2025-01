In Deutschland muss und musste sich jeder Mensch mit Goethes "Faust" irgendwie beschäftigen. Und die meisten haben wohl auch darunter gelitten. Das ist der Sockel, auf dem das Versdrama immer noch steht. Der ist in Weimar besonders solide – immerhin ein Zentrum der Klassik und wichtiger Wirkungsort von Goethe. Doch das Weimarer Jugendtheater Stellwerk klopft diesen Sockel ordentlich ab. Sie betonen, wie groß die Last dieses Werks ist, wie unangemessen Fausts Verhalten gegenüber Grete aus heutiger Sicht ist. Michael Helbing ist begeistert, wie das Laien-Ensemble mit dem Erbe umgeht und berichtet in " Theater der Zeit " von einem furiosen "70-Minuten-Abend, der heiter und mit heiligem Ernst ein Denkmal stürzt, es dekonstruiert, nicht zertrümmert, ihm auf die Füße tritt, nicht auf ihm herumtrampelt."

2025 steht Weimar übrigens ganz im Zeichen von Goethes "Faust", denn es ist das Jahresthema der Klassik Stiftung, die sich ab Mai gleich in mehreren Ausstellungen und Veranstaltungen mit dem Versdrama auseinandersetzen will. Passend dazu hat auch am Nationaltheater Jan Neumann den Klassiker neu inszeniert: "Was hier im 'Faust' wirklich überzeugt und auf jeden Fall einen Besuch lohnt, ist der erste Teil bis zur Pause, in dem es natürlich auch um die Zukunft des Kulturtourismus in Weimar geht, dem die Klientel wegbrechen wird, so die Lesart hier", meint MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky auch mit Blick auf den scheidenden Intendanten Hasko Weber und den Rechtsruck in Thüringen.