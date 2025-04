In den drei großen monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam wird der Prophet Elias verehrt. In einer Zeit, als das Volk Israel sich von seinem Gott abwandte und lieber Götzen anbetete, wurde Elias berufen, die Menschen wieder zum wahren Glauben zurückzuführen. Eine beschwerliche Aufgabe voller Rückschläge, die der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy vertont hat – allerdings als Oratorium. Am Theater Erfurt kommt das eigentlich für ein Konzert gedachte Werk "Elias" bildstark auf die Bühne. Regisseur Jürgen R. Weber lässt seinen Propheten nämlich durch 3.000 Jahre Geschichte reisen, wobei die Ausstattung zwar den jeweiligen Zeiten verpflichtet ist, aber auch nicht mit Dramatik spart und gerne mal postapokalyptische Züge (immerhin geht es um Erlösung) annimmt. "Ein großartiger Abend", meint der Kritiker Jan Kreyßig in der "Thüringer Allgemeinen Zeitung" und ist dabei in gleichem Maße von der musikalischen Leistung überzeugt. Bildrechte: Lutz Edelhoff

Weitere Informationen "Elias"

Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy



Adresse:

Theater Erfurt

Theaterplatz 1

99084 Erfurt



Dauer: 150 Minuten, eine Pause



Termine:

3. Mai, 19 Uhr

11. Mai, 18 Uhr

30. Mai, 19:30 Uhr

Die Erzählung "Die Verwandlung" von Franz Kafka ist sicherlich einer der wichtigsten Texte der Moderne: Immerhin erzählt der Kult-Autor darin nicht nur die absurde Geschichte eines Menschen, der sich plötzlich in einen Käfer verwandelt und seine Familie vor unlösbare Herausforderungen stellt. Es geht vielmehr um das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, von der Welt überfordert und ausgestoßen zu sein, nicht dazuzugehören. Das Weimarer Jugendtheater Stellwerk hat sich auf ganz eigene Weise dem Text, der schon oft auf die Bühne gebracht wurde, gestellt. Sie erzählen nicht die Geschichte nach, stattdessen fühlen sich acht junge Frauen in diesen Gregor Samsa ein. Mit sich ständig wiederholenden Bewegungen versuchen sie, sich in den Käfer hineinzuversetzen. Mit einem absurd langen Blickduell suchen sie nach Nähe oder bilden eine amorphe Masse, in die eine nicht hineinpasst. Vielleicht sollte man die kurze Zusammenfassung aus der Schulzeit vorher nochmal lesen, doch dann bietet dieses Tanzstück viele neue Perspektiven auf den bekannten Text. Bildrechte: Matthias Pick

Weitere Informationen "Die Verwandlung"

Tanztheater frei nach Franz Kafka



Adresse:

stellwerk junges theater

Schopenhauerstraße 2

99423 Weimar



Dauer: 45 Minuten



Termine:

22. Mai, 19 Uhr

23. Mai, 19 Uhr

In ihrem Buch "Atlas der abgelegenen Inseln" stellt die erfolgreiche Autorin Judith Schalansky 50 besondere Orte vor. Manche von ihnen wurden nur mit Mühe erreicht, andere waren Schauplatz einer einzelnen besonderen Geschichte. Zwölf dieser Inseln bereist das Team um Regisseur Christian Georg Fuchs im Erfurter Theater Waidspeicher und erzählt mit Puppen auf einem Tisch die unterschiedlichen Ereignisse. "Das Theater Waidspeicher verführt das Publikum auf Inseln und zu Menschen, manchmal getrieben wie bei einem Speeddating, dann wieder Zeit lassend für assoziative Bilder im Kopf der Betrachter", beschreibt Michael Plote die Inszenierung auf dem Portal "Fidena".

Weitere Informationen "Atlas der abgelegenen Inseln" nach Judith Schalansky



Adresse:

Theater Waidspeicher

Domplatz 18

99084 Erfurt



Dauer: 75 Minuten, keine Pause



Termine:

16. Mai, 21 Uhr

Der Titel verspricht angesichts der Weltlage schon ein mutiges Unterfangen: "Die Rückeroberung der Hoffnung" ist eine Schauspiel-Tanz-Performance. Entwickelt wurde sie in Meiningen von Miriam Haltmeier, die hier selbst als Schauspielerin auf der Bühne stand, bevor sie sich in die Freie Theaterszene traute. Ihre Bühne besteht aus zahlreichen Streben, die ein vom Verfall bedrohtes Haus andeuten. Unter diesem Konstrukt treffen sich Menschen, die vor allem eins verbindet: das Haus zu retten. Das Haus steht natürlich für die Welt und so wird der ganze Abend zur Metapher, wie auch der Kritiker Michael Helbing in der "Thüringer Allgemeinen" schreibt. Dabei begeistert ihn schon, dass alle ins Risiko gehen, ihre Komfortzonen verlassen, Schauspieler den Tanz annehmen und so Hoffnung als etwas zeigen, aus dem wirklich etwas entstehen kann. Bildrechte: Christina Iberl

Weitere Informationen "Die Rückeroberung der Hoffnung"

Schauspiel-Tanz-Performance von Miriam Haltmeier



Adresse:

Kammerspiele

Bernhardstraße 5

98617 Meiningen



Dauer: 85 Minuten, keine Pause



Termine:

3. Mai, 19:30 Uhr

Der Tiefe in den Bildern von Caspar David Friedrich kann man sich nur schwer entziehen – das haben beim groß gefeierten 250. Geburtstag des Malers im vergangenen Jahr sehr viele Menschen noch einmal erlebt. Gemälde wie "Wanderer über dem Nebelmeer", "Die Felsen auf Rügen" oder "Mönch am Meer" reisten durch Deutschland und sind nun zum ersten Mal in New York zu sehen. In Rudolstadt können Interessierte die Kunstwerke auf neue Weise entdecken: Der Nordhäuser Ballettchef Ivan Alboresi hat sich zu einem Tanzabend über diese Bilder inspirieren lassen. Die Bühne ist leer, mit Licht wird die entsprechende Stimmung gesetzt. Das Ensemble ist ganz in Grau gekleidet und stellt die Motive nach, macht sie lebendig. Teilweise entstehen daraus auch kleine Geschichten, die von Einsamkeit erzählen. "Dieser Sinnlichkeit vermag kein Zuschauer sich zu entziehen", meint der Kritiker Wolfgang Hirsch in der "Thüringer Allgemeinen". Ergänzt wird dieses Thema von Strawinskys "Le Sacre du Printemps", das Alboresi ebenfalls gekonnt in Szene setzt. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Friedrich"/"Le Sacre du Printemps"

Ballett von Ivan Alboresi mit Musik von Ludwig van Beethoven und Igor Strawinsky



Adresse:

Stadthaus

Platz des Opfer des Faschismus 1

07407 Rudolstadt



Dauer: 105 Minuten, eine Pause



Termine:

27. April, 15 Uhr

Auch auf der Opernbühne hatten Crime-Storys immer Konjunktur, das wird aktuell auch im Theater Erfurt deutlich. Dort gibt es an einem Doppelabend zwei kurze Opern zu sehen: In "Cavalleria rusticana" von Pietro Mascagni kehrt Turiddu aus dem Krieg heim und muss sehen, dass seine geliebte Lola mit jemand anderem verheiratet ist. Als es ihm nicht gelingt, über seine Gefühle hinwegzukommen, verrät seine neue Partnerin Lolas Ehemann, dass Turridu Lola noch liebt. Von Eifersucht getrieben, kommt es zum Duell. In "Gianni Schicchi" von Giacomo Puccini versuchen Angehörige eines wohlhabenden und gerade verstorbenen Mannes, sein Erbe statt für den guten Zweck für sich selbst zu sichern. Dafür soll Gianni Schicchi die Leiche verstecken und sich selbst als der Reiche ausgeben. Beide Opern leben von emotionalen und eingängigen Melodien – die in Erfurt wunderbar gespielt werden, meint Kritiker Wolfgang Hirsch in der "Thüringer Allgemeinen": "Souverän und präzise führt Gastdirigent Anthony Bramall das sehr konzentriert musizierende Erfurter Orchester durch die heikle Partitur und avanciert zum stillen Helden des Abends." Auf der Bühne überzeugt nicht nur das Ensemble mit schönem Gesang, sondern auch die Ausstattung – Ines Nadler hat für die erste Oper eine schlichte, aber symbolstarke Wand auf die Bühne gestellt und für "Gianni Schicchi" gleich ein ganzes Haus gebaut, in dem viel passiert. "So kommt das Publikum an diesem konzise, klug und geschmackvoll gestalteten Einakter-Doppelabend voll auf seine Kosten", so Hirsch. Bildrechte: Lutz Edelhoff