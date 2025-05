Am Deutschen Nationaltheater in Weimar werden die Grenzen des Musiktheaters gerne getestet und ausgereizt. Nach mehreren erfolgreichen Ausgaben des Mini-Festivals "Passion:Spiel" kehren nun einige Highlights zurück auf die Bühne. Stücke, in denen vor allem der Spaß und das außergewöhnliche Erlebnis im Mittelpunkt stehen. "Playing Animal Farm" ist als Spielanordnung nach Orwells berühmter Parabel gestaltet. Das Publikum teilt sich in verschiedene Gruppen auf, um Herausforderungen gegen die Schweine zu bestehen. Dabei spielt das Kammerorchester je nach Verlauf verschiedene Musik. Wer sich darauf einlässt, wie eine Kuh zu muhen, wird viel Spaß haben. In "Love & Diversity" sorgt der Komponist Manos Tsangaris für intime Konzerte in Form von Speed Dating: Eine Person spielt Musik und nur eine andere hört zu, dann der Wechsel. In "Originale" sollten junge Menschen nach einer Idee von Karlheinz Stockhausen Originale aus der Stadt zusammen auf die Bühne bringen – um zu zeigen, wie Gemeinschaft entsteht. Eröffnet wird das Festival mit "Over and Over Vorbei nicht Vorbei", in dem Videoaufnahmen von Konzentrationslagern und rassistischen Gewalttaten mit emotionalen Musikaufnahmen, beispielsweise aus Filmen, kombiniert werden.

Bildrechte: Candy Welz