Der Druck auf Individuen, auf den einzelnen Menschen war in der DDR so groß, das einige alles auf sich nahmen, um dem Unrechtssystem zu entrinnen. Viele versuchten über die grüne Grenze in Thüringen zu flüchten, andere nahmen die riskantere blaue Grenze. An der Ostsee war Dänemark und damit das kapitalistische, liberale Ausland nur 50 Kilometer entfernt. Diesen Weg will Hanna nehmen, denn als Leistungsschwimmerin traut sie sich das zu. Davon erzählt der Roman "Jenseits der blauen Grenze" von Dorit Linke, den Swaantje Lena Kleff auf die Bühne in Weimar gebracht hat. "Szenisch ist die arg didaktisch aufgeladene Fabel wunderbar aufgelöst", lobt Gunnar Decker in "Die deutsche Bühne" den gelungenen Abend: Die Bühne ist in blaues Licht getaucht und wir sehen zu, wie sich Hanna und ihr Freund Andreas durch das Meer kämpfen. Mit den Schwimmzügen kommen ihnen Erinnerungen an ihr Leben in der DDR, die vom fünfköpfigen Ensemble gespielt werden. Je weiter sie sich vom Ufer entfernen, desto langsamer werden die Schwimmzüge und so schneller blitzen die Erinnerungen auf.

Bildrechte: Candy Welz