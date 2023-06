Puppentheater, Schauspiel, Oper Sehenswerte Theater-Inszenierungen in Thüringen im Juni 2023

Sie haben Lust, mal wieder ins Theater zu gehen? In Rudolstadt, Erfurt, Weimar und Jena gibt es im Juni 2023 sehenswerte Aufführungen: In Weimar wird die wunderbar-tragische Geschichte von Paul und Paula erzählt. In Jena hinterlässt eine Performance über den Tod einen bleibenden Eindruck. Und in Erfurt gibt es eine griechische Tragödie mit wunderbarer Musik, einen russischen Roman mit Puppen und eine klassische Fabel. Eine Übersicht mit den wichtigsten Aufführungen in Thüringen.