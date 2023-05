Viele Menschen kennen das Gefängnis, den Knast, wohl nur aus Film und Fernsehen. Als Orte außerhalb der Gesellschaft, die von verrohten Gestalten bevölkert werden. Doch so einfach ist es nicht, denn natürlich leben auch hier Menschen. Um deren Sichtweise geht es am Theaterhaus Jena in dem Stück "Knast". Dafür hat das Ensemble rund um Schauspieler Leon Pfannenmüller mit der Theatergruppe der nahe gelegenen JVA zusammengearbeitet, aus Gesprächen einen Theatertext montiert. Darin werden spielerisch immer wieder die Rollen gewechselt, die eigene Arbeit sowie das System der Bestrafung durch Haft hinterfragt. "Da wird vieles in den Raum gestellt, ohne immer eine kluge Antwort parat zu haben. Gemeinsames Nachdenken ist angesagt", freut sich MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling. "Das macht was mit dem Publikum, in 90 intensiven Minuten mit tiefgründigen, leisen, aber auch turbulenten Momenten und einem emotionalen Ende."