Der Roman "Der Meister und Margarita" des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow gilt als besonders komplex. Am Theater Waidspeicher in Erfurt können Interessierte den Klassiker mit Puppen erleben. Kerstin Schmidt und Frank Alexander Engel haben die faustische Geschichte mit Flachpuppen auf die Bühne gebracht, die eine traumartige Atmosphäre entstehen lassen. Begleitet werden die Figuren dabei von einem dicken Kater, der das Absurde noch einmal unterstreicht. "Diese sinnlich überbordende Inszenierung […] ist wie ein wilder Traum", schreibt Michael Plote bei "Fidena". "Immer mehr und immer neue Bilder und Videos. Immer mehr und immer andere Töne, Geräusche und Klänge (von Christian Claas). Immer wieder wechseln Tempo und Rhythmus, mal gehetzt, mal gebremst durch Zeit und Raum. Immer andere und neue Geschichten flackern auf: vom Teufel und seiner Geliebten, vom Schriftsteller, der über Pontius Pilatus schreibt, vom Kater, der eine Schapka trägt."

Weitere Informationen "Der Meister und Margarita"

nach dem Roman Michail Bulgakow



Adresse:

Theater Waidspeicher

Domplatz 18

99084 Erfurt



Dauer: 165 Minuten, keine Pause



Termine:



Cara Verschraegen überzeugt als hin- und hergerissene Giselle. Bildrechte: Carola Hoelting Ach, die verbotene Liebe: Der Adlige Albrecht begibt sich Undercover, also wie das "einfache Volk" in ein nahes Dorf, wo er die junge Giselle kennen und lieben lernt. Das wäre vielleicht noch vertretbar, wenn nicht beide schon im Sinne der Gesellschaft verlobt worden wären - mit anderen Personen. Andris Plucis erzählt diese tragische Liebesgeschichte mit dem Ballett-Ensemble des Landestheater Eisenach geradlinig aber mit frischer Energie nach. Laut Michael Helbing von der "Thüringer Allgemeinen" verbindet er dafür "handwerkliche Strenge mit künstlerische Freiheit, klassisches Ballett mit Contemporary Dance und erzählt diese alte Geschichte […] ohne Chichi". Dafür sorgt auch die schöne Ausstattung von Betty Otto, die die Spielorte mit dunklen Silhouetten andeutet, und Danielle Jost, die mit den Kostümfarben klar macht, wer in welche Schicht gehört – auch wenn Albrecht und Giselle das mit ihrer Liebe gerne überwinden würden. Die Musik von Adolphe Adam wird von der Thüringen-Philharmonie mit "Verve und Esprit" gespielt.

Weitere Informationen "Giselle"

Ballett von Andris Plucis mit Musik von Adolphe Adam



Adresse:

Staatstheater Meiningen

Bernhardstraße 5

98617 Meiningen



Termine:

8. Juli, 19.30 Uhr

Nicht einmal mehr 50 Jahre gibt uns das Theater Altenburg-Gera bis zum kompletten Ende. Das erzählt zumindest das neue Stück "√My Episode I: Willkommen in Mytopia". Als die Katastrophen wie Krieg und Klimakrise im Jahr 2071 zugenommen haben, wurde Gera unter einer Kuppel gesteckt. Inzwischen befinden wir uns im Jahr 2121 im fiktiven Staat Mytopia, der von dem Roman "Wir" von Jewgeni Samjatin inspiriert ist. Doch die Geschichte wird in Gera nicht einfach nacherzählt, sondern zusammen mit dem Publikum entwickelt, das zwischen drei Parteien in dem totalitären Staat wählen kann: den Freiheitskämpfern der "Hyänen", den gemäßigten Reformern vom "Zirkel der weißen Lilie" oder dem Regime der Großen Wohltäterin. Ulrike Merkel begeistert sich in der "Ostthüringer Zeitung" über die Ausstattung von Britta Lammers, die die Kritikerin an Science-Fiction wie "Star Trek" erinnert. Auch von der Handlung lässt sie sich scheinbar mitnehmen. Doch am meisten fasziniert sie, wie das Publikum mitmacht, das unter anderem darüber diskutiert, wieviel Gewalt für den Freiheitskampf nötig ist. Aktuell ist der erste Teil des Projektes zu sehen. In den folgenden Spielzeiten sollen zwei weitere Teile folgen. Bis dahin können Interessierte mithilfe einer eigens entwickelten App weiter in die Geschichte eintauchen und mitschreiben. Ein spannendes Projekt, das Dramaturgin Sophie Oldenstein und Schauspieldirektor Manuel Kressin an dem relativ kleinen Theater geschaffen haben.

Weitere Informationen "√My Episode I: Willkommen in Mytopia"

Transmediale Theaterserie von Dr. Sophie Oldenstein und Manuel Kressin



Adresse:

Bühne am Park

Theaterplatz 1

07548 Gera



Termine:

2. Juli, 18 Uhr

5. Juli, 18 Uhr

6. Juli, 18 Uhr

9. Juli, 18 Uhr



Die App zum Projekt kann über den Apple Appstore oder den Google Play Store runtergeladen werden.

Die Weimarer Operndirektorin Andrea Moses ist an das Deutsche Nationaltheater gekommen mit dem Wunsch, das Musiktheater für aktuelle Fragen zu öffnen. Dafür hat sie nun auch ein Star-Team der Opernwelt an ihr Haus geholt: Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Viebrock haben schon zahlreiche gefeierte Inszenierungen gemeinsam entwickelt und sich in der Klassikstadt die eher selten gespielte "Romeo und Julia"-Adaption des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini angenommen. Einer der größten Unterschiede zur Shakespeare-Vorlage ist, dass schon im Titel nicht die beiden Liebenden sondern deren Familien im Vordergrund stehen: "I Capuleti e i Montecchi". Das Team versetzt die Handlung in ein Kriegsgebiet und macht Romeo zu einem Warlord, der hier die Geschicke der angegriffenen Stadt verhandeln soll. Der Dirigent Dominik Beykirch sorgt für den "Drive, den diese Musik braucht", so Joachim Lange auf "InSuedthueringen.de". Auch wenn der Opernkritiker vom Spiel nicht restlos überzeugt war, lobt er doch den Gesang und hebt dabei Ylva Stenberg als Giulietta hervor. Für Opernfans in Thüringen ist diese Produktion eine wunderbare Gelegenheit eine der prägendsten Handschriften der modernen Opernregie kennenzulernen.