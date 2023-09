Da scheint das ganze Theater auf der Bühne zu liegen – allerdings in seine Einzelteile zerlegt. Darüber klettern die Figuren in Sebastian Schugs Inszenierung von "Der Menschenfeind" am Staatstheater Meiningen. Das Starke daran: Dadurch, dass die Inszenierung von Molières Klassiker vor allem das Leben mit all seinen zwischenmenschlichen Komplikationen zwischen den Kulissenteilen zeigt, wird das Theater als Ort des Lebens geadelt. Denn Schug zeigt Alceste, den titelgebenden Misanthropen, nicht einfach als Griesgram, sondern als einen Menschen, der nicht mehr alles versteht, mit seinen Idealen hadert und seinen moralischen Kompass neu justieren muss. Und Célimène ist keine leichte Frau, sondern schlagfertig und nimmt das Leben wie es kommt. Genau das ist auch die Frage für das Publikum: Wie soll man das Leben nehmen? Siggi Seuß zeigt sich in der " Mainpost " überzeugt.

"Tschick" ist ein Phänomen – in den Buchläden und in den deutschsprachigen Theatern: Seit mehr als zehn Jahren findet dieser Coming-of-Age-Trip immer wieder seinen Weg auf die Bühnen, so auch 2016 in der Erfurter Schotte. 2018 wurde die Produktion mit dem Deutschen Amateurtheater-Preis ausgezeichnet – ein Zeichen, dass sich das Team mit Profis messen kann. Die Erfurter Inszenierung des modernen Jugendbuch-Klassikers (wenn das dem Roman gerecht wird) setzt auch vor allem auf Menschlichkeit: Tschick, der unangepasste Junge kommt mit seinem alten Lada zu Maik und nimmt ihn auf eine Reise zu seinem Großvater in die Walachei mit. Deswegen steht mit großen Buchstaben "Walachei" auf der Bühne. Ergänzt wird das durch andere Elemente, wie Autositze und Lenkräder. Doch am meisten überzeugen vor allem die Darstellerinnen und Darsteller, meint Esther Goldberg in ihrer Kritik in der "Thüringer Allgemeinen": "Slapstick und Komödie, Zartheit und Alberei, leise Töne und lautes Schreien. Akrobatik und Sprint. Herrndorf hätte wahrscheinlich Freude an der Interpretation seines Buches gehabt."