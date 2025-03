In diesem Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal und damit auch die Befreiung von Konzentrationslagern wie Buchenwald. In Weimar ist diese Erinnerung immer präsent: Wer vom Hauptbahnhof zum Theaterplatz geht, schaut immer wieder in Gesichter von Opfern der NS-Diktatur. Das Deutsche Nationaltheater fragt in einer Themenwoche danach, wie wir uns an diese und in deren Tradition stehende Gräueltaten erinnern. Neben Workshops und szenischen Lesungen gibt es auch einige Theaterprojekte zu sehen: Der Choreograf Louis Stiens setzt sich tänzerisch mit den Bildern der Nachkriegsfotografin Lee Miller auseinander. In "Drahtwolken" von der Gruppe machina ex kann das Publikum mehr über das Leben von drei Menschen erfahren, die unter Zwangsarbeit leiden mussten. Tuğsal Moğul lässt in "And Now Hanau" die Opfer des rassistischen Terroranschlags sprechen. Das Stellwerk, das junge Theater in Weimar, erzählt mit Live-Zeichnungen aus dem Leben von verfolgten Menschen in Nazi-Deutschland. Außerdem entsteht eine neue Inszenierung der Oper "Die Passagierin" von Mieczysław Weinberg, in der eine Auschwitz-Überlebende auf einem Ozeankreuzer in Richtung Brasilien ihrer damaligen Aufseherin und Peinigerin begegnet.