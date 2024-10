Wer sich nicht mehr so recht an seine Jugend erinnern kann, wie es war als Pubertierender; oder wer erkennt, dass Teenager heutzutage doch anderes durchmachen als man selbst, der sollte "Definitiv vielleicht" sehen. Die jungen Mitglieder des Erfurter Jugendtheaters Schotte erzählen hier in kurzen und schnellen Szenen von ihrem Alltag: vom Leben mit Social Media, wo auch ständig die Eltern aktiv sind, von Pickeln und vor allem erzählen die Jugendlichen, was sie sich selbst wünschen: Aufmerksamkeit, Verständnis und manchmal etwas Freiheit. Was sie nicht brauchen, sind übrigens Markenklamotten und Ratschläge von zu alten Menschen (was alles über 25 sein dürfte). Die Szenencollage lebt vor allem von einer großen Energie und einem hohen Tempo, berichtet Esther Goldberg in der " Thüringer Allgemeinen " nach dem Besuch der Generalprobe.

"Salome" gehört sicherlich zu den besten Werken des Musiktheaters: Oscar Wilde hat auf Grundlage einer biblischen Anekdote ein lyrisches und symbolstarkes Drama geschrieben, das Richard Strauss mit seiner verdichteten, expressiven Musik vertont hat. Das Deutsche Nationaltheater Weimar lässt bei der Neuproduktion keine Wünsche offen, so der Kritiker Joachim Lange in " Concerti ": Unter der Leitung von Dominik Beykirch "läuft das Thüringer Spitzenorchester zur Hochform auf". Auch das Ensemble auf der Bühne zeigt sich in Topform, allen voran Tamara Banješević in der Titelpartie. Sie verlangt den Kopf des inhaftierten jüdischen Propheten Jochanaan, nachdem sie für ihren Stiefvater Herodes getanzt hat. In Weimar wird die Geschichte jedoch nicht einfach als psychologisches Drama gezeigt, sondern als psychologisierende Allegorie: Die Inszenierung taucht ein in das Innere der menschlichen Seele, die hier einem schwarzen Abgrund gleicht, in dem sich tierische Wesen umkreisen. Neben der grandiosen Musik bietet der Opernabend auch eindrückliche Bilder.

Bereits zum 9. Mal findet in Erfurt das Internationale Tanztheater-Festival statt, in dem sich die hiesige Tanz-Szene im Rahmen von Workshops weiterbilden und neben Gastspielen präsentieren kann. Die Choreografin Ester Ambrosio stellt ihre neue Arbeit "Your choice" vor. Dabei will sie verschiedene Situationen vorstellen, die das Publikum dann miteinander verbinden muss. So soll auch die harte Trennung zur Bühne überwunden und das Theater selbst ein stückweit hinterfragt werden. Die Junior Company nimmt sich dem Märchenstoff von Aschenputtel an. In "Cinderella" versuchen sie alle bekannten Elemente ins Heute zu übertragen, sodass der berühmte Schuh zum Mode-Sneaker wird und der Prinz zum Umwelt-Aktivisten. Dafür werden auch unterschiedliche Stile wie Hip-Hop, zeitgenössischer Tanz und Ballett bedient. Maya und Roy Carroll erkunden die mitunter intime Beziehung zwischen Tanz und Musik. Safet Mistele und Aurora Magrí erzählen in "It is what it is… or maybe not" vom Aufeinandertreffen zweier Menschen. Und Luciano Rosso bringt sein im Lockdown entstandenes und ziemlich humoristisches Solo "Apocalipsync" über Internet-Kultur und Einsamkeit mit. Außerdem messen sich Tanz-Schaffende im Wettbewerb "contact.energy’24" mit Miniaturen.