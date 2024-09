Es scheint eigentlich ein Wahnsinn zu sein, das Nibelungenlied – dem großen Epos aus dem deutschen Sprachraum – auf die Puppentheaterbühne zu bringen. Und dennoch gelingt es immer wieder. So auch am Erfurter Theater Waidspeicher. Regisseur Frank Alexander Engel hat die Vorlage etwas breiter aufgefasst und die Beziehung von Siegfried und Brünnhilde miterzählt. Erst danach geht der Held nach Worms, gewinnt mit Tricks die schöne Kriemhild für sich und fällt schließlich dem Verrat zum Opfer. Und auch wenn niemand authentischer sterben kann als Puppen, setzt Engel nicht auf Illusionen.

Stattdessen wird die Geschichte immer wieder durchbrochen. Die Szenen werden in schneller Folge hintereinander gespielt, fast wie im Film gibt es Schnitte und Zooms. Dabei ist vor allem das Wechselspiel zwischen den Spielerinnen und Spielern sowie den Puppen bemerkenswert. Immer wieder geraten sie dabei auch aneinander, streiten sich. "Gold Macht Liebe Tod – Das Nibelungenlied" verwischt so die Grenzen zwischen Schau- und Puppenspiel, erzählt Kritiker Michael Helbing in "Thüringer Allgemeinen": "Der fraglos sehenswerte und subtil komödiantische Abend sucht, auf seine Weise, das Gesamtkunstwerk."

Weitere Informationen "Gold Macht Liebe Tod – Das Nibelungenlied"



Adresse:

Theater Waidspeicher e.V.

Domplatz 18

99084 Erfurt



Dauer: 80 Minuten, keine Pause



Termine:

24. September, 19:30 Uhr

In Deutschland muss und musste sich fast jeder Mensch mit Goethes "Faust" irgendwie beschäftigen. Und die meisten haben wohl auch darunter gelitten. Das ist der Sockel, auf dem das Versdrama immer noch steht. Der ist in Weimar besonders solide – immerhin ein Zentrum der Klassik und wichtiger Wirkungsort von Goethe. Doch das Weimarer Jugendtheater Stellwerk klopft diesen Sockel ordentlich ab. Sie betonen, wie groß die Last dieses Werks ist, wie unangemessen Fausts Verhalten gegenüber Grete aus heutiger Sicht ist. Kritiker Michael Helbing ist begeistert, wie das Laien-Ensemble mit dem Erbe umgeht und berichtet in "Theater der Zeit" von einem furiosen "70-Minuten-Abend, der heiter und mit heiligem Ernst ein Denkmal stürzt, es dekonstruiert, nicht zertrümmert, ihm auf die Füße tritt, nicht auf ihm herumtrampelt." Bildrechte: stellwerk junges theater

Weitere Informationen "Faust – eine Tragödie"

nach Johann Wolfgang von Goethe



Adresse:

stellwerk junges theater

Schopenhauerstraße 2

99423 Weimar



Dauer: 75 Minuten, ohne Pause



Termine:

10. September, 19 Uhr

11. September, 19 Uhr

Der italienische Komponist Giacomo Puccini ist vor allem für abendfüllende Opern voller Tragik und mit großen Gefühlen bekannt, doch dass er auch anders konnte, bewies er mit "Il trittico". Zu diesem "Triptychon" gehören die drei kurzen Opern: "Il Tabarro" (Der Mantel) erzählt, wie ein Ehemann erst seine Ehe retten will und schließlich den Liebhaber seiner Frau tötet. "Suor Angelica" handelt von einer Nonne, die von dem Tod ihres unehelichen Kindes erfährt und daher selbst sterben möchte. In der Komödie "Gianni Schicchi" wird schließlich versucht, eine Leiche zu verstecken, um dessen Testament noch schnell fälschen zu können.

Bildrechte: Candy Welz

Nur selten werden diese Opern an einem Abend gezeigt, am Deutschen Nationaltheater in Weimar zeigen sich im Zusammenspiel wunderbare Verbindungen. Die Inszenierung rückt die drei Geschichten an unsere Gegenwart heran und arbeitet trotz des immer wiederkehrenden Todes vor allem den Humor der kurzen Stücke heraus. Auch musikalisch wissen das Ensemble und die Staatskapelle zu überzeugen, wie MDR KLASSIK-Kritiker Bernhard Doppler berichtet.