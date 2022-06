Schauspielpremieren: "Ruhe! Hier stirbt Lothar" und "Extrawurst"

Als eine von fünf Schauspielpremieren kündigte Oberspielleiterin Jasmin Sarah Zamani eine Bühnenfassung des gleichnamigen Films "Ruhe! Hier stirbt Lothar" an. Die Tragikomödie war 2021 mit Jens Harzer und Corinna Harfouch in den Hauptrollen im Ersten zu sehen. Darin bekommt Lothar, eher ein Menschenfeind, eine tödliche Diagnose. Nachdem er Wohnung und Besitz aufgegeben und den Hund verschenkt hat, erfährt er im Hospiz, dass sie ein Irrtum war. Statt sich aufs Ende vorzubereiten, muss er nun einen kompletten Neustart hinlegen. Premiere feiern außerdem "Ein Kind unserer Zeit" nach dem Roman von Ödön von Horváth oder ein Klassiker wie Schillers "Kabale und Liebe". Auf dem Programm steht außerdem die Komödie "Zwei Geister sind einer zu viel" von Noël Coward. Mit dem Schauspiel "Extrawurst" von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob wird die Frage nach der Toleranz an einem urdeutschen Ort, nämlich am Grill verhandelt. Die gut gemeinte Idee, dem einzigen muslimischen Mitglied eines Tennisclubs einen eigenen Rost zu spendieren, um Schweinefleisch-Kontakt zu vermeiden, stürzt den Verein in eine Zerreißprobe.

Angebote für Kinder und Jugendliche: Poetry Slams

Für Kinder und Jugendliche gibt es demnach wieder Angebote wie das Theater im Klassenzimmer, Schultheatertage und Schülerkonzerte oder Poetry Slams. Ebenso sind Einführungen und Publikumsgespräche, ein abwechslungsreiches Programm auf der Studiobühne oder Serenadenkonzerte für den Winter und das Frühjahr 2022/2023 geplant. Wiederaufgenommen wird u.a. Nick Hornbys Monolog "Nipplejesus", der in der vergangenen Spielzeit in der Manufaktur der Träume zu sehen war, und ab April 2023 in der Tetzel-Passage in Annaberg-Buchholz zu erleben sein wird.

Jubiläum: 130 Jahre Eduard von Winterstein-Theater