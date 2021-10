Das Leipziger Tanz- und Theaterfestival euro-scene wartet in diesem Jahr mit Uraufführungen, Deutschlandpremieren und insgesamt zwölf Gastspielen aus acht Ländern auf. Wie der neue Festivalleiter Christian Watty am Mittwoch mitteilte, werde in der Festivalwoche vom 2. bis 7. November 2021 unter anderem die deutsche Choreografin, Tänzerin und Opernregisseurin Sasha Waltz erstmals für ein Gastspiel ins Schauspielhaus Leipzig kommen.

Den Auftakt der euro-scene macht in diesem Jahr "The Köln Concert" am 2. November: Ein Tanzstück, das eine Ode an Solidarität, Respekt und Mitmenschlichkeit sein soll. Begleitet wird die während des Lockdowns erschaffene Choreografie von Trajal Harrell von der berühmten Soloklavier-Einspielung des US-amerikanischen Pianisten Keith Jarrett.

Zur Festivalwoche im November werden des Weiteren zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler in Leipzig erwartet: Die russische Theatermacherin Tatiana Frolova nimmt in "Das Glück" die Situation in ihrem Heimatland in den Fokus. An einem Doppelabend geht es in den Stücken "Ruins" und "Hope Hunt" zudem um aktuelle Themen in Großbritannien und Irland. Ferner wird der junge Portugiese Marco da Silva Ferreira mit "Bisonte" die "Bühne zum Beben bringen", verspricht Festivalleiter Christian Watty. Den Abschluss des Festivals am 7. November markiert das preisgekrönte Tanzstück "Soul Chain" nach einer Choreografie der israelischen Tänzerin Sharon Eyal, die Ballett und Elektro zu zeitgenössischem Tanz verbindet.