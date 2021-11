Der junge Regisseur Wiktor Bagiński ist als person of color ohne Vater in Polen aufgewachsen, er hat ihn auch nie kennengelernt. In "Serce" (Herz), dem Eröffnungsstück des Festivals "Fast Forward" in Dresden teilt er seine Erfahrungen von Verlust und Ablehnung und überrascht mit einem weißen Ensemble, das diese finstere Geschichte erzählt.