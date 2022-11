Für seine Darstellung in "Die Leiden des jungen Azzlack" am Schauspiel Leipzig wurde Eidin Jalali am Sonntag mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet. Der Schauspieler gewann den Preis in der Kategorie "Darsteller*in Theater für junges Publikum". Jalali, geboren 1992 in Teheran und aufgewachsen in Wien, ist seit der Spielzeit 2020/21 festes Ensemblemitglied am Schauspiel Leipzig.