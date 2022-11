Auch in der Castorf-Inszenierung von "Schuld und Sühne" (2005) an der Volksbühne spielte die Videotechnik eine wichtige Rolle.

Der Hauptgrund für die neue "Faust"-Kategorie dürfte daher sein, dass die Formenvielfalt auf den Bühnen durch den Einsatz von Ton und Medien in den letzten Jahren enorm zugenommen hat und zu erwarten ist, dass das auch so bleibt.

Seit in den Inszenierungen Frank Castorfs an der Berliner Volksbühne mit Videos gespielt wurde, ist dieses Mittel mittlerweile im Dauereinsatz. Gefühlt gibt es inzwischen mehr Inszenierungen mit Video-Einsatz als ohne, und nicht selten wirkt er wie eine aufgesetzte Spielerei. Manchmal aber, und darauf zielt der Preis, erweitert und ergänzt sie den Möglichkeiten des Theaters kongenial und lässt durch die neuen Extras "Ton und Medien" ganz neue Formen entstehen.

So war es beispielsweise in Dessau bei Klaus Gehres "Jurassic Park". Schon zum zweiten Mal präsentierte Gehre damit sein Live-Film-Theater, in dem er mit zahlreichen Kameras Ausstattungsdetails und Schauspieler so abfilmt, dass auf einer Leinwand daraus die Illusion eines Spielfilms entsteht. Für mich wäre Gehre alle male auch ein Kandidat für einen solchen Preis gewesen.