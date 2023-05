In welcher Rolle ist der zu erleben? Nein, Peter Pan ist es nicht. Dafür ist der Mann, der in Berlin zuhause ist, mit seinen 82 Jahren erstens etwas zu alt und zweitens hat man mit Felix Lydike einen jungenhaften Helden im Ensemble, der auf solche Titelrollen abonniert ist. Eben war er im Stammhaus in Radebeul noch Faust, jetzt fliegt er dank modernster Bühnentechnik als Peter Pan über die Felsenbühne Richtung Nimmerland. Und auch der Käpt'n Hook, der mit gezücktem Säbel und grimmiger Miene vom Plakat grüßt, ist bei Alexander Wulke sozusagen in bester (Haken)-Hand. Was bleibt für den Stargast? Die kleine aber feine Rolle seines Lebens, die des Häuptlings. Und die ist Gojko Mitić noch immer auf den Leib geschrieben.