Die Fortsetzung der 30. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik folgt im November 2021. Bildrechte: Armin Smailovic

Die Saison in Hellerau wird im September mit einem Spielzeitfest zum Tag des offenen Denkmals eröffnet. Neben Führungen bekomme man am 12. September in verschiedenen Räumen des Hauses Einblicke in die Probenarbeiten.



Vom 22. September bis 3. Oktober folgt das Festival "Dancing About", bei dem zehn Premieren von Künstlerinnen und Choreografen aus Sachsen präsentiert werden. Darüber hinaus finden zwei Partys, zahlreiche Publikumsgespräche, Open Studios, Diskussionen und Workshops statt.