Theater-Intendant Sergio Raonic Lukovic fordert eine andere Zuschuss-Politik für Sachsen. Bildrechte: Stefan Leitner/Mittelsächsisches Theater

In Bayern seien in den vergangenen zwei, drei Jahren die Theater in Augsburg, Nürnberg und Regensburg zu Staatstheatern hochgestuft wurden. "Der Einsatz von Markus Söder war schon sehr interessant", will der Intendant auch in Sachsen eine Debatte anstoßen.