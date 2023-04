In bunten Lettern, die an Flugblätter von Freikirchen in den Nullerjahren erinnert, wird ein Vers aus dem Johannes-Evangelium projiziert: "Was ist Wahrheit?" Das ist nicht nur in Bezug auf Fake News und Verschwörungstheorien eine spannende Frage. Denn sie zielt auch auf die Evangelien selbst, auf denen das Musical beruht. Im Vergleich zu anderen Quellen verzerrten diese Texte die Geschichte nämlich und legitimierten damit Jahrhunderte des Antisemitismus. Aber die Frage zieht sich bis in die heutige Religionspraxis, bei der man sich auch immer fragen muss, wer die alten Texte auslegt und ob diese religiösen Führer im Recht sind.

In Freiberg geht es bei "Jesus Christ Superstar" auch im die Entwicklung des Christentums. Bildrechte: Detlev Müller