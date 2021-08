Die Freie Tanz- und Theaterszene in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg will sich in Zukunft besser vernetzen. Dafür startet sie jetzt ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt. Den Auftakt bildet die "Konferenz der Visionen" im WUK Theater Quartier in Halle am 7. September 2021.



Die Initiatorin des Verbunds und Kulturmanagerin Kathrin Schremb sagte MDR KULTUR, dass mit Hilfe von Corona-Fördermitteln neue Kooperationen entstehen sollen: "Das große Förderprogramm 'Neustart Kultur' hat uns für die Vision dieses großen Verbundes die Chance gegeben. Wir wollen mit frei gewordenen Mitteln eine dauerhafte Struktur entwickeln und einen Teil dazu beitragen, dass die Freien Darstellenden Künste eine Sichtbarkeit bekommen." 'Neustart Kultur' ist ein Rettungs- und Zukunftsprogramm für Kultur in der Corona-Krise.