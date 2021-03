Die Corona-Pandemie hat sich langfristig für die freie Szene – trotz vieler negativen Auswirkungen – auch positive Folgen, das sagt Helge-Björn Meyer, der seit 2018 Geschäftsführer des Landesbüros Darstellende Künste Sachsen e.V. ist. So sei mit der Pandemie eine "ganze Reihe von neuen Förderinstrumenten aufgeploppt, für die man sehr, sehr lange gekämpft hat, die vorher aber in der Politik gar kein Gehör erhalten haben".

Dazu zählt Meyer "nichtergebnisorientierte Förderinstrumente" wie Stipendien, die Recherchen oder vorbereitende Arbeiten unterstützen. Bundesweit und auch in Sachsen habe es beispielsweise das Denkzeit-Stipendium gegeben, laut Meyer zwar "sehr gering finanziert" mit 2.000 Euro, hat es dennoch Arbeitsperspektiven eröffnet und das ist für ihn etwas "ganz Großartiges, da ist ein Schritt nach vorne gegangen."

Dennoch wünscht sich Meyer, dass die Kunstschaffenden auch an den Entscheidungstischen mehr gefragt worden wären, um dort ihre Fachexpertise einzubringen. Aus seiner Sicht sind da "teilweise Aktionen, die ärgerlich sind, wo großartige Hilfen angekündigt werden – aber bevor sie überhaupt herauskommen, sehr viel Zeit vergeht, weil allein in der Installation, der Umsetzung so viel nachgebessert werden muss." Hier wäre es besser gewesen, man hätte im Vorfeld mehr miteinander gesprochen.