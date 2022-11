Zu den Kids und Jugendlichen, mit denen Miriam Tscholl zusammengearbeitet hat, gehören Maja, Cheraldine, Madeleine, Tara oder Janus. Alle sind zwischen elf und 14 Jahren alt und spielen schon mehrere Jahre an der Spielbühne Freital meist bekannte Theater- oder Märchenstücke. Partizipative Theaterarbeit, bei der sie als Laien selbst ein Stück mitentwickeln und dann von professionellen Theaterleuten begleitet werden, das erlebten sie in dieser Spielzeit zum ersten Mal.

Am Anfang sei es schwierig gewesen, darin sind sich die Jugendlichen einig. Miriam Tscholl stellte sehr viele Fragen, die in ihrem Alltagsleben eigentlich keinen Platz haben. "Was würdest du tun, wenn ... oder was willst du mal erreichen?", um nur einige wenige zu nennen. Doch das war der Start für sehr viele Fragespiele, aus deren Antworten Miriam Tscholl das Theaterstück "Sieben Leben" schrieb.