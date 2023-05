In der historischen Jahn-Turnhalle wird das Publikum eingeführt in den Bewegungskosmos des Turnvaters. Laufen ohne Schnaufen, aber in exakter Haltung. Zwei strenge Vorturnerinnen im hellblauen Outfits, die einem James Bond Klassiker entsprungen sein könnten, malträtieren einen jungen Mann im Bundeswehrtrainingsanzug. Der wird im Zeitraffer vom aufrechten Gang in immer komplizierteren Bewegungsformen durch den Raum gejagt. Frisch, fromm, fröhlich und frei – am Ende geht's in den Nahkampf über. Ja bei Jahn hatte Sport auch etwas mit Wehrhaftigkeit zu tun. Mehr dazu erfährt man an der nächsten Station. Ein schriller Pfiff: "Folgen sie uns bitte" – fährt die strengere der beiden Vorturnerinnen das Publikum an und ab geht's durch die Nacht Richtung Marienkirche

Zwei strenge Vorturnerinnen geben einem jungen Mann im Bundeswehrtrainingsanzug Anweisungen. Bildrechte: Torsten Biel