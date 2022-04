Damals entstand die zauberhafte Geschichte eines westdeutschen Jungen, der sich für ein Autogramm seines Idols Jürgen Sparwasser aus tiefster westdeutscher Provinz aufmacht in den Osten – und dabei selbst zweimal die Grenze passiert und es am Ende tatsächlich schafft. Bis nach Magdeburg und zu einem Autogramm von seinem Idol. Gespielt wird sie von einem Team, in dem keiner das Sparwasser-Tor selbst im Fernsehen gesehen hat. Nicht weil sie sich nicht für Fußball interessieren würden, sondern schlicht weil sie damals noch gar nicht gelebt haben. Beim Stück "Sparwasser" am Theater Magdeburg rollt zwar kein Ball über die Bühne – trotzdem dreht sich alles um Fußball. Bildrechte: Andreas Lander

Theaterstück in der Länge eines Fußballspiels

Aber das ist kein Problem: denn hier geht es um eine Geschichte, die jungen Leuten von heute viel über die Zeit von damals erzählt – auch über Jürgen Sparwasser und sein Tor. Das dem übrigens nicht nur Freude und Freunde, sondern von allem auch das Gegenteil beschert hat. Wie das manchmal so ist im Leben. Von dem dieses Stück in einer wilden Weise erzählt.

Das vierköpfige Spielerteam wechselt ständig die Rollen, ist unterwegs an vielen Orten und in verschiedenen Zeiten. Und braucht dafür ungefähr soviel Zeit wie Jürgen Sparwasser damals für sein Tor. Das fiel in der 78. Minute. Halten wir im Spielbericht fest: Das ist vergnügliches Theater für die ganze Familie, bei dem man was über den Fußball und das Leben lernt. Beim Stück "Sparwasser" am Theater Magdeburg kann man nicht nur etwas über Fußball lernen – sondern auch über das Leben. Bildrechte: Andreas Lander

Theater für Kinder, Familien und Fußball-Fans

Wer weiß – wenn der 1. FC Magdeburg demnächst den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat, werden vielleicht die Fans in Blau-Weiß auf dieses Angebot aufmerksam und schauen mal vorbei, im Theater ihrer Stadt. Das Sparwasser-Team vom Theater ist für alles offen: "Warum nicht, wir würden uns freuen, wenn hier mal ein paar Leute im Publikum auftauchen, die sonst nicht so viel mit Theater am Hut haben." Jürgen Sparwasser wurde 1948 in Halberstadt geboren und spielte in der DDR für den 1. FC Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK