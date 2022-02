Auf alle Fälle ist es sehr gut, dass es diese Treffen gibt. Ich bin ja erst seit sechs oder sieben Jahre dabei – ich kann sowieso nicht für alle sprechen. Ich weiß, dass ich ungefähr fünf Jahre gebraucht habe bis ich mir wenigstens mal einen Namen von einem Verleiher gemerkt habe. Weil das einfach so viele verschiedene sind und wir von so vielen verschiedenen Verleihern Filme spielen. Dafür ist es natürlich gut, dass man sich Auge in Auge begegnet und nach dem Film kurz sprechen kann. Ansonsten kennt man sich nur per Mail oder vom Telefon. Zu den meisten Verleihern ist das Verhältnis gut.