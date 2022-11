Es ist die Stärke dieser Inszenierung von Engelbert Humperdincks "Hänsel und Gretel" am Theater Altenburg-Gera, dass sich das Publikum immer wieder in diesem Bilderwelten verlieren kann. Das Team um Intendant Kay Kuntze konzentriert sich ganz auf das Märchenhafte der Geschichte und bleibt auch dem Libretto sehr treu: In der Küche des ärmlichen Hauses hängt ein Bild vom Ilsenstein – dem sagenumwobenen Felsen im Harz, wo die Oper die Geschichte ansiedelt. Hier hüpfen und tollen Hänsel und Gretel in fellartigen, schlichten Kleidern herum. Ihr Vater kommt mit einem geflochtenem Korb auf dem Rücken und Strohhut dazu und scherzt über das große Loch im Stohdach. Nur die Mutter des Hauses wirkt besorgt in ihrem langen Kleid, das an die bürgerliche Mode des 19. Jahrhunderts erinnert.

Die Geschichte von "Hänsel und Gretel" handelt von Sorgen und Hoffnung. Bildrechte: Ronny Ristok