Krieg und Puppentheater – für Tim Heilmann geht das zusammen. Aber kann man Kindern Krieg erklären? "Kann man. Vielleicht nicht in seiner Dimension der Grauenhaftigkeit, aber in seiner Dimension der Sinnlosigkeit. Und das ist auch genau die Erklärung, die Tistou im Stück liefert", so Heilmann.

Steffi König besetzt – ganz souverän – allein alle Rollen in dem Stück. Das Bühnenbild und die zauberhaften Figuren von Puppenbauerin Beatrice Baumann führen die Zuschauer in eine andere Welt.

Und in der lässt Tistou aus allen Kanonen Blumen wachsen – und verhindert so den Krieg. So einfach könnte es sein. Doch hier ist das Stück noch nicht zu Ende. Denn das Leben endet immer, so oder so. Und so endet die Geschichte von Tistou mit seinen grünen Daumen bei mir mit einem Lächeln und einer Träne. Ganz zauberhaft schön – und friedlich.