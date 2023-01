Kritik "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs" – Rosa von Praunheims Farce in Gera

Rosa von Praunheims "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs" wird auf der Bühne am Park in Gera gespielt. Nach der Uraufführung in Berlin inszeniert Regisseur Damian Popp die Farce für das Theater Altenburg Gera. Darin verliert Adolf Hitler seinen Penis an eine Ziege und begegnet im Himmel Friedrich dem Großen. Die beiden kommen sich näher, gestehen sich in einem Bühnen-Coming-out ihre Homosexualität ein. Unser Kritiker sieht darin ein gelungenes Lehrstück – mit einer Einschränkung.