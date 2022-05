"Die gesellschaftliche Stigmatisierung ist nicht vorbei"

Für Kressin und Dramaturgin Sophie Oldenstein war während der Stückentwicklung schnell klar, dass sie das Thema nicht nur im Stück behandeln, sondern den Fokus erweitern wollen. Die Homosexuellenverfolgung während der NS-Zeit habe Spuren hinterlassen, die teilweise bis in die heutige Zeit hinein reichten, so Oldenstein: "Diese Geschichte ist nicht vorbei, und auch die gesellschaftliche Stigmatisierung ist nicht vorbei!" Man sei heute sicherlich an einem anderen Punkt angelangt. Aber es gebe durchaus noch Bereiche, in denen es Karriereabstriche bedeute, sich öffentlich zu outen – deswegen der Thementag.

Sophie Oldenstein ist die Dramaturgin des Stücks "Liebe macht frei", veranstaltet aber auch den Thementag am Theater Altenburg-Gera. Bildrechte: Ronny Ristok

Oldenstein veranstaltet nun etwa eine Podiumsdiskussion, in der Nico Schulte zu Gast sein wird, der als Fußballer in der U19-Liga ein unfreiwilliges Outing erlebte. Parallel dazu geht am Thementag der Blick aber auch immer wieder zurück: zum Beispiel mit einem Konzert zum Stummfilm "Anders als die andern" – 1919 erschienen, der erste Film überhaupt, der sich mit dem Thema Homosexualität auseinandersetzt.

Ein anderer Blick auf Altenburg

Dramaturgin Oldenstein sagt, sie habe viel gelernt bei ihren Recherchen vorab – vor allem viel darüber, wie tolerant die Gesellschaft vor dem Nationalsozialismus tatsächlich gegenüber Schwulen und Lesben gewesen sei – auch in einer Kleinstadt wie Altenburg und deren Umgebung: "Das Theatercafé etwa war früher ein beliebter Homosexuellentreffpunkt. Nach den Recherchen zu Rudolf Brazda gehe ich tatsächlich mit anderen Augen durch die Stadt." In einer Ausstellung im Theater Gera werden auch Bilder über das Leben von Homosexuellen in der Weimarer Republik gezeigt. Bildrechte: Thüringer Staatsarchiv Altenburg