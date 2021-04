Warum kommen vietnamesische Frauen zum Arbeiten nach Chemnitz? Welche Erfahrungen durchlebte vor 40 Jahren die erste Generation der Vertragsarbeiterinnen und wie leben heute die Frauen der zweiten Generation in der mittelsächsischen Region? Die Suche nach den Geschichten der Frauen hat gerade erst begonnen. "Und um sie sichtbar zu machen, müssen wir erstmal ins Gespräch kommen", sagt Gundula Hoffmann, die das Figurentheater Chemnitz seit sieben Jahren leitet.

Im März hat das Figurentheater Chemnitz einen Aufruf für Frauen ab 18 Jahren gestartet, die in Vietnam geboren wurden oder einen vietnamesischen Familienhintergrund haben und die der Arbeit wegen in Chemnitz oder der Region leben. Willkommen ist, wer gerne über sein Leben und seine Arbeit sprechen oder vielleicht sogar selbst auf der Bühne stehen möchte.

Ergebnisoffen Recherchieren

Miriam Tscholl ist Regisseurin des Stücks "Die bewegenden Geschichten mobiler Frauen". Bildrechte: MDR/Judith Burger "Wir verstehen uns tatsächlich erstmal als Fragende", erklärt Gundula Hoffmann den Hintergrund ihrer Recherchen für das neue Bühnenstück unter dem Arbeitstitel "Die bewegenden Geschichten mobiler Frauen" an dem auch Projektassistentin Van Pham beteiligt ist. Die Eltern der Chemnitzerin kamen zu DDR-Zeiten selbst als Vertragsarbeiter der ersten Generation in die Chemnitzer Region. Nun verbindet Van Pham, die interkulturelle Kommunikation in Chemnitz studierte und jetzt in Leipzig lebt, die umfangreichen Recherchen über die vietnamesische Community mit eigenen Erfahrungen.

Mit circa 100 000 Vietnamesinnen und Vietnamesen, die heute in Deutschland leben, ist die Community eher klein, unsichtbar und wird unter vielen Menschen in Deutschland vor allem als selbstständige Berufsgruppe mit eigenen Läden für Gemüse, Textilwaren, Blumen oder Imbisse wahrgenommen. Doch für das Chemnitzer Theaterteam gab es noch einen weiteren, nämlich aktuellen Impuls. Gundula Hoffmann: "Wir haben festgestellt dass heutzutage wieder viele junge Frauen aus Vietnam nach Chemnitz kommen, um beispielsweise in der Pflege zu arbeiten. Und da haben wir uns gefragt, ob sich da etwas wiederholt?"

Wenn Generationen zusammen erzählen

Eine vietnamesische Gastarbeiterin in einer Baumwollspinnerei in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) 1984. Bildrechte: imago/PEMAX Mehr als 40 Jahre nachdem die ersten vietnamesischen Frauen als Vertragsarbeiterinnen in die DDR kamen, wissen Deutsche noch immer sehr wenig über ihre vietnamesischen Mitbürgerinnen. Der stille Aufstieg der zweiten Generation von Vietnamesinnen in deutschen Behörden, Banken und Universitäten könnte Teil der Geschichten sein, die von Schauspielerinnen, Bürgerinnen und Puppenspielerinnen gemeinsam auf der Chemnitzer Bühne erzählt werden.

Es wäre auch Van Phams Geschichte: "Meine Eltern haben nach der Wende 25 Jahre lang einen Blumenstand auf dem Chemnitzer Markt gehabt. Mir wollten sie eine bessere Ausbildung ermöglichen, ich konnte studieren." Viele Stereotype von "fleißigen Vietnamesen" stimmten, aber es gäbe auch eine Kehrseite, über die kaum einer spricht. Gerade die Kinder der zweiten Generation von Arbeitsmigranten stünden häufig unter starkem Erfolgsdruck. Sichtbar, aber bisher ohne Stimme waren ihre Eltern. Ganz anders Van Pham, sie arbeitet als Bildungsreferentin in verschiedenen Projekten in Leipzig und bringt sich mit dem Netzwerk ihrer Community auch aktiv in das Chemnitzer Theaterprojekt ein.

Arbeitsmigration als Stoff für Puppentheater und Bürgerbühne

In der Produktion "Home away from home" setzte sich das Europäische Zentrum der Künste Hellerau mit dem Thema der vietnamesischen Migration auseinander. Bildrechte: Heike Schwarzer "Die bewegenden Geschichten mobiler Frauen" soll im November am Chemnitzer Figurentheater Premiere haben. Es ist nicht die erste Konfrontation sächsischer Bühnen mit diesem Thema. Auch in Dresden umkreiste das Theaterteam von Rimini-Protokoll am Staatsschauspiel und die taiwanesische Choreografin Fang Yun Lo im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau das Thema vietnamesischer Migration. Und jedes Theaterstück fügt dem Thema neue Aspekte und Bilder hinzu. In Chemnitz treffen jetzt Bürgerbühne und Puppenspiel aufeinander, Gundula Hoffmann: "Die Idee mit den Puppen ist, wenn man verschiedene Generationen zusammenbringt oder wenn Menschen sagen, sie möchten ihre Geschichte erzählen, aber nicht auf der Bühne stehen, dass dann die Puppen die Möglichkeit haben, deren Funktion zu übernehmen."